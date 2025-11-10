ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

Advertisment

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ  ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଏବେ କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ପଠାଇପାରିବେ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍  ଦ୍ବାରା ଘରୁ ଆରାମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ହୋଉଛି। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Under Construction Roof Collapse: ଜୟପୁରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ, ପୋତି ହୋଇଗଲେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ

ଘରେ ବସି ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ଦାଖଲ କରିବେ?

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ AadhaarFaceRD ଆପ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଜୀବନପ୍ରମାଣ ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ବାରା  ଯେକେହି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ।


 ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରିବେ?

ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ Google Play Store ରୁ AadhaarFaceRD ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ JeevanPramaan ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। FaceRD ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଆପ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ ଦେଖାଯିବ। ଉଭୟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ, ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଧାର ଚେକବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ,ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 

ଏହା ପରେ  ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ଏକ OTP ଆସିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପ୍  ମୁହଁ ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବ। ରାଜି ହେବା ପରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେକବକ୍ସରେ ଥିବା "ସବମିଟ୍" ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁଣି କିଛି ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ  ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି  ହୋଇଯିବ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Vijay Varma Sold Sim Card: ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକିବା ସହ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିଥିଲେ ବିଜୟ