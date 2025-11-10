ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ସହରର ପନ୍ନି ଗାରଣ ମୋହଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୁଭାଷ ଚୌକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର  କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।

ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ

ସୁଭାଷ ଚୌକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ଦୁର୍ବଳ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ  ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ନଯିବାକୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

