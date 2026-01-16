ରାଞ୍ଚି: ପାନୀୟ ଜଳ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁମାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ବିଏସ୍ଏଫ୍) ମୁତୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର ରାଞ୍ଚି ପୁଲିସ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ଉ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଇଡି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ
ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ (ପିଏଚ୍ଇଡି)ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଞ୍ଚିର ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ରାଞ୍ଚିର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଇଡିର ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିସରରେ ରହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
