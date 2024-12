ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ନାହିଁ।

ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସମ୍ବିଧାନର ସଂରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ସଂସଦ ଏବଂ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜଭବନ ଭଳି ସମ୍ବିଧାନର ସଂରକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଶର ହିତରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ, ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ।

#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "Today, there will be a discussion on the Constitution in the Rajya Sabha. The present government is working against the Constitution of India. The role being played by the judiciary, Parliament and the Election Commission of… pic.twitter.com/6YpAIt2sqy