ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଡିଏସପିଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉକ୍ତ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଡିଏସପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ବୟସ ୫୮ବର୍ଷ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ମଧୁଗିରିରେ ଡିଏସପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଡିଏସପି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

A woman went to the office of Madhugiri DYSP Ramachandrappa in Pavagada under @SPTumkur of Karnataka to file a complaint regarding a land dispute. The Dy SP allegedly took her to his restroom inside the office and engaged in sexual act with her on the pretext of doing favour to… pic.twitter.com/QAEC5dIjrN