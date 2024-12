ମସ୍କୋ/କିଭ୍: ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କାଜାଖସ୍ତାନରେ ବଡ଼ଦିନରେ ଆଜବୈଜାନରୁ ରୁଷିଆକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଅବତରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପଛରେ ରୁଷିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ​​ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ୟୁକ୍ରେନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ଚେଚ୍‌ନିଆରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ​​ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ ଆଜରବୈଜାନ ବିମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ବାଜୁ, ଆଜରବୈଜାନର ବାକୁରୁ ରୁଷିଆର ଚେଚ୍‌ନିଆକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିମାନ ଆଗରେ ବହୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିମାନର ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ, ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବିମାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଇଲଟ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (4K-AZ65) passenger plane traveling from Baku to Grozny crashes near Aktau, Kazakhstan earlier today. There were 72 occupants including five crew members.



Six survivors are in critical condition. Pending any official confirmation,… pic.twitter.com/cjRzOrPzQ8 — FL360aero (@fl360aero) December 25, 2024

ବିମାନଟି କାଜାଖସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ି ବୁଲିଥିଲା। କାଜାଖସ୍ତାନର ଅକୈଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପାଇଲଟ ଯାହାକୁ ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍ ଥିଲା କି?

ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ, ବିମାନ ଉପରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପାଇଲଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ବିମାନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାହ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିମାନରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ନ ଥିଲା। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିମାନଟି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର କିମ୍ବା ବିମାନର କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭିଡିଓରେ ଏହିପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ।

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/dQ0H1c9R0R — BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024

ପକ୍ଷୀମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିବା କିମ୍ବା ବିମାନର କ୍ଷତି ହେବା ଏକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ରୁଷିଆ କିମ୍ବା କାଜାଖସ୍ତାନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ବିମାନଟି ଖସିପଡିଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ରୁଷିଆର ପ୍ରଚାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଆଜରବୈଜାନ ବିମାନକୁ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବାହାନା କରୁଛି।

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ, ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୨୦୧୪ରେ, ମାଲେସିଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏମଏଚ-୧୭ ବିମାନ ଡୋନବାସରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୯୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୁଷିଆ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା।

ଆଜରବୈଜାନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ତଥା ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU — BNO News (@BNONews) December 25, 2024

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବିମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ନା ଏହା ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।

