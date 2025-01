ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୃଥ୍ବୀରାଜ ଚୌହ୍ବାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଧହୁଏ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜିତିବେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପୃଥ୍ବୀରାଜ ଚୌହ୍ବାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ କରାଡ ଦକ୍ଷିଣରୁ ମଇଦାନରେ ଥିଲେ । ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ।

Mumbai: On Delhi Vidhan Sabha elections, Former CM of Maharashtra and Congress leader Prithviraj Chavan says, "The Delhi elections are very important, and I believe that Kejriwal will win there. Congress is also in the fray and will contest the elections. It would have been… pic.twitter.com/EbFM7hYB8O