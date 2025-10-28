ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳର ଗୁରୁଭାୟୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବାୟୋ-ପାର୍କରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି। କାରଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାପଖାଉ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁଭାୟୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବାୟୋ-ପାର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର (୨୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେହି ଦେଖି ନଥିଲେ।
ବାୟୋ-ପାର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ
ତ୍ରିସୁର ବିଜେପିର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁମେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ ଚଷମା ଏବଂ ବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ ନାହିଁ।
ଚଷମା ଏବଂ ବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ:ସୁମେଶ କୁମାର
ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁଭାୟୁର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟା ଏସ୍. ଆୟର ମିଳିତ ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପୌରପାଳିକା ଉପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା ଓ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ।’
