ୱାସିଂଟନ/ତେହେରାନ: ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଖେମିନିଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦଖଲ କରିନେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଇରାନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ନେତା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଖେମିନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ କେବଳ ‘ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ’ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଭଳି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ତେହେରାନ ଦାବି କରିଛି।
