କୋଝିକୋଡ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେରଳରନ କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି।
ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେ.ପି. ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଜନଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ।
କେ.ପି. ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ ଏପରି ଏକ ପିଢ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସଦକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୀତିର ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା।
କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ଜଣେ କଠୋର ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ଆଦର୍ଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ସମାଜବାଦୀ ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ,୧୯୬୨ ମସିହାରେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଭାଡାକରାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ, ସେ ୧୯୭୭, ୧୯୮୦, ୧୯୮୪, ୧୯୮୯ ଏବଂ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ସହିତ, ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା ଦଳୀୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
