ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯଶୱନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ତିନିଜଣିଆ କମିଟିକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏମ୍ଏମ୍ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଭି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି (ତଦନ୍ତ) ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି, ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ପ୍ରମାଣ ରେକର୍ଡ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜେରା କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଯଦି ପ୍ୟାନେଲ୍ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦରେ ବିଚାର ଓ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇପାରେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ କୋଟି କୋଟି ଦରପୋଡ଼ା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟର ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା। ଜାନୁଆରିରେ, ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଟ ସଫା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।