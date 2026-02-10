ଗୁଆହାଟୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମଣିପୁରର ନାଗାବହୁଳ ଉଖରୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନେକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କୁକି-ଜୋ ଏବଂ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତିଗତ ତିକ୍ତତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗୁଳିବିନିମୟ ହେବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ରବିବାରରୁ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୨୭-୨୮ଟି ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ତେବେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଧାରା ୧୬୩ ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ସେନା ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ବେ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ସୋମବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋସି ଡିଖୋ ଓ ଦୁଇଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନ ଏକ ବୈଠକ କରି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଜଣେ ଟାଙ୍ଗଖୁଲ ନାଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁକି-ଜୋ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ
ଶନିବାର ରାତିରେ ଲିଟାନରେ ଜଣେ ଟାଙ୍ଗଖୁଲ ନାଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁକି-ଜୋ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ନାଗା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କୁକି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଥର ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରାତିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିଂସା ଉଖରୁଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଇମ୍ଫାଲ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଇମ୍ଫାଲ-ଉଖରୁଲ-ଇମ୍ଫାଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
