ପାଟନା: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ବିଫଳ ନେତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ, ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛି: ରୋହିଣୀ
ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ ଭୁଲ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡୁଛି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରେ ନେଉଛି।" ଦଳ କିମ୍ବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ଓ ରମିଜ୍
ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଆରଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରମିଜଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
