ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ, ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍(AIMIM) ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ, ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି।
ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆରଜେଡି ଏବଂ ଜେଡିୟୁକୁ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ AIMIM ୨୦୨୯ରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
୫ ପାର୍ଟିକୁ AIMIMର ଅଫର
AIMIM ବିହାରର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଦଳ କହିଛି, ଯଦି JDU, RJD, କଂଗ୍ରେସ, AIMIM, CPIML, ଏବଂ CPIM ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ।
ଜେଡିୟୁ ପାଖରେ ୮୫ ଆସନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରଜେଡିର ୨୫ ଆସନ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ଯଥାକ୍ରମେ ୬ ଏବଂ ୫ ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ସିପିଆଇ-ଏମଏଲ ଏବଂ ସିପିଆଇ-ଏମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩-୩ ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ୧୨୪ ଆସନ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୨ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇ ଅଧିକ।
AIMIM ସରକାରଙ୍କ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା
AIMIM କଳ୍ପନା କରି ନିଜର କ୍ୟାବିନେଟର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦଳ କହିଛି ଯେ, ଆମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ JDUର କୋଟାରେ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। RJD ଛଅ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇବ।
ନୀତିଶଙ୍କୁ 'ଇଚ୍ଛିତ' ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ସିପିଆଇ-ଏମଏଲ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ) ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ କହିଛି, ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଭାଜନ ନୁହେଁ, ଏକୀକରଣର ରାଜନୀତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା ଏହି ଦଳ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ୨୯ଟିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ AIMIM ମହାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା।
RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଭାଜନ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଓୱାଇସିଙ୍କ ଦଳ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ ଅନେକ ଆସନ ହାରିଥିଲା।