ରାଞ୍ଚି:ଝାଡଖଣ୍ଡର ଝରିଆରେ ଏକ ରାଲିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏଥର ମହିଳାମାନେ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ସରକାର 'ମଈୟାଁ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା' ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବାବେଳେ ବିଜେପି 'ଗୋଗୋ ଦିଦି' ଯୋଜନା ଏବଂ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଶାହ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ "ଖଟାଖଟ, ଖଟାଖଟ" ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଥରର ଗାର।

#WATCH | Dhanbad, Jharkhand: Union Home Minister Amit Shah says, "...They (JMM-Congress) believe that they have looted the public's money and nothing will happen. Form a BJP government here, those who have looted the money will be hanged upside down..." pic.twitter.com/rohDNwa4ny