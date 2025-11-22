ନାଗପୁର: ଗୋଟିଏ ପଟେ, SIR କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ SIR ଯୋଗୁ ଅନେକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଗାମୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ, ବିଶେଷକରି ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ଭୋଟର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲଟେରୀ ପରେ, ପୌର ନିଗମ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଟର ଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ।
ଆଧାର ସ୍ତରୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରି ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, କିଛି ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟ ସହିତ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଭିଜନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ
ପୌର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପୌର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୩୮ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ୱାର୍ଡରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। କେବଳ ୮ ୱାର୍ଡରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି।
ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା
କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଧାରରେ ଡିଭିଜନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ଡିଭିଜନରେ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କାମ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା।
