ସିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା  ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି  ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠୁରତା । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଛାଡପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜାଣି  ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଏକ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତା। କୋର୍ଟ  ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।

ସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଳାୟନ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଚରଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ  ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?

ଏହି ମାମଲା ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା। ୧୯୯୩ ମସିହା ମେ’ ୩୦ ତାରିଖରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ସିମଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ,ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାନୁଆରି ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ,  ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିମଲା ଭଳି ଏକ ସହରରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ସହର ତଟ୍ଟାପାଣିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସିମଲାରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇ ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ସମୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ  ୨୦୦୧ରେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥନକାରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆୟର ଉତ୍ସ ନଥିଲା। ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଟ୍ଟାପାନାନିରେ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇଥିଲେ।

ହତାଶ ହୋଇ ପତ୍ନୀ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୧ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କମିସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ କିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ସିମଲାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ନ ଦେଇ ପୁନଃବିବାହ କରିଥିଲେ।

ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ଘରକରଣା ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜିନିଷପତ୍ର ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଫେରାଇ ନଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୦୩ ରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ Cr.P.C. ଧାରା ୧୨୫ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।  ୨୦୦୬ ରେ, କୋର୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩,୦୦୦ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୭ ରେ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।  ସ୍ୱାମୀ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଏର କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଗାଁ ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଭରଣପୋଷଣ ଆବେଦନ (୨୦୦୩) ର ଉତ୍ତରରେ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ "ସିମଲାରେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ" ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କେବେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲା।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜର "ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର"। କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୯୬ ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଅତି କମରେ ୧୯୯୫ ମସିହାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିବାହ କରି ନଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଥିଲା।

ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ: ପକ୍ଷମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1994 ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ୧୯୯୬ ରେ ଏକ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାରଣ ଥିଲା। ଏହାକୁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର ନିଷ୍ଠୁରତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଭରଣପୋଷଣର ନିୟମ କ’ଣ?

ଭାରତରେ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପତ୍ନୀ ନିଃସହାୟ ନ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ଉଚିତ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ ହେଉଛି Cr.P.C.ର ଧାରା ୧୨୫। ଏହି ଧାରା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ଏହା ଯଦିଓ ଆପଣ ଛାଡପତ୍ର ପାଇନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ଏହି ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ।

