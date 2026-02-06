ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ମୁଲତବୀ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ଗୃହ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତେନେଟି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ଗୃହକୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ନୁହେଁ। ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଠନମୂଳକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୃହ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ। ବାଚସ୍ପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବାଧା ହେତୁ ୧୯ ଘଣ୍ଟା ୧୩ ମିନିଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।
ଆଠ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ
ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଏମ୍ଏମ୍ ନରବଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ମନା କରିଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନରବଣେ ୨୦୨୦ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କିଛି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଦେବା ଦାବିରେ ଲଗାତାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଠ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ବିରୋଧ ହେତୁ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷଣ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି।
