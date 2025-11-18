ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉମରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇବା ଫଳରେ ବସଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ଜଣ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର ସକାଳେ ମୁଫାରିହାତ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରର ୧୮ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ପିଢ଼ିର ୧୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଶେଖ୍ ନଜିରୁଦ୍ଦିନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ତିନି ଝିଅ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଦିନା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୧୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
"ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା କି କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ୧୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ୧୮ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ନଜିରୁଦ୍ଦିନ୍, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀ ଥିଲେ। ନଜିରୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି।" ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅସଲାମ୍, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଦି ଆରବ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ବିସି ସଜ୍ଜନାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନାରେ ଏକ ବସ୍ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୪୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର।
ଉମରା କ'ଣ?
ଉମରା ଏକ ଇସଲାମୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାହା ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା "ଛୋଟା ହଜ୍" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ହଜ୍ ପରି, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା ଉମରା କରିପାରିବେ।
ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବିତ
ବସ୍ରେ ମୋଟ ୪୬ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଜଣ ମହିଳା, ୧୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା କେବଳ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ସୋଏବ (୨୪ ବର୍ଷ) ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
