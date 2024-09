ପାଟନା: ରବିବାର ଦିନ ବିହାରର ବକ୍ସର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ମଗଧ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହଠାତ୍ ଟୁନିଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୮୦୨ ଡାଉନ୍ ମଗଧ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା ଯାଉଥିଲା। ଡୁମରାୱ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିବା ପରେ ଟୁନିଗଞ୍ଜ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନର କପଲିଙ୍ଗ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା।

ଗତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରଘୁନାଥପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଗଧ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରଘୁନାଥପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା।

ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୫ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୨୦୮୦୨ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଇସଲାମପୁର ମଗଧ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଇଞ୍ଜିନର ୧୩ ଏବଂ ୧୪ କୋଚ ମଧ୍ୟରେ କପଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଉଭୟ ଅଂଶକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। କପଲିଙ୍ଗ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

#WATCH | Bihar: The coupling of the Islampur-bound Magadh Express broke near Raghunathpur station in Buxar district today, splitting it into two parts.



Dumraon DSP Afaq Akhtar Ansari says, "The train split into two parts due to the coupling. All passengers are safe. It is a… pic.twitter.com/UyLZXwvo9q