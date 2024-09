ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋମନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଯାତ୍ରୀ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି।

ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଯୋଗୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଲଗାତାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି।

#WATCH | Madhya Pradesh: Harshit Shrivastava, CPRO, West Central Railway says, "The train was coming from Indore. When it was heading towards Jabalpur railway station's platform number 6, the train was moving slowly and 2 coaches derailed. All passengers are safe. The incident… https://t.co/8zzhTjTgdV pic.twitter.com/lIEEIHkp4u