ଥାନେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାନେରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଥାନେର କପୁରବାଡ଼ି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ମାଆ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି
କପୁରବାଡ଼ି ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝିଅର ବୟାନ ପରେ ହିଁ ଏପରି କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ରାଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଅଚାନକ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାଣେରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଝିଅଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
