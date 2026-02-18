ମୁମ୍ବାଇ: ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୫% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଏହି ବର୍ଗ ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ
ଯଦିଓ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଗ ଅର୍ନ୍ତଗତ କୌଣସି ନୂତନ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସରକାରୀ ସର୍କୁଲାର ଏବେ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ମିଲିନ୍ଦ ସେନୋୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୪ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଜାରି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୪ରେ, ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଇନରେ ପରିଣତ ନହେବାରୁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କଟାକ୍ଷ କଲେ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍) ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇମତିଆଜ୍ ଜଲିଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ଇମତିଆଜ ଜଲିଲ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ରମ୍ଜାନ୍ ଉପହାର ଦେଇ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ନଛାଡ଼ିବାକୁ କହିପାରିବୁ କି? ସରକାରଙ୍କ ପଢ଼େଗା ଇଣ୍ଡିଆ ତୋ ବଢ଼େଗା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ଏବେ ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
