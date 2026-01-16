ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମହାୟୁତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ନବ ନିର୍ମାଣ ସେନା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଫଳାଫଳରେ ବିଶେଷ କିଛି ସୁଫଳ ଦେଇପାରି ନାହିଁ।
ବିମ୍ସିର ୧୧୫ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଆଗୁଆ ରହିଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିମ୍ସିର ୧୧୫ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବିଜେପି ୮୬ଟି ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ୨୯ଟି ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଠାକରେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ୭୭ଟି ୱାର୍ଡରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ୭୧ଟି ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍) ଛଅଟି ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।
ବିଏମ୍ସିର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ୭୪,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଓ ଚାରି ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ୨୨୭ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧,୭୦୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ୨୦୧୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନରେ, ମିଳିତ ଶିବସେନା (ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସମେତ) ଜିତି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାରୁ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିବସେନା ହାତରୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପରିଷଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିଯିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଲାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୯ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ସାମଗ୍ରିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଜେପି ୯୦୯ ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା ୨୩୭ ୱାର୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ୧୭୯ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି
କଂଗ୍ରେସ ୧୭୯ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭିନୱାଡି ନିଜାମପୁର, ନାଗପୁର ଓ କୋହ୍ଲାପୁରରୁ ଆସୁଛି। ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯାହା ୧୧୮ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି (୧୧୨) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଓ ତାଙ୍କ କକା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନ୍ସିପି)ର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିବାରୁ ପୁଣେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପୁଣେରେ ସାତଟି ଆସନରେ ମିଳିତ ଏନ୍ସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏନ୍ସିପି ୫, ଏନ୍ସିପି-ଏସ୍ପି ୨) ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ଗେରୁଆ ଦଳ ୫୨ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଏନ୍ସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେବାର କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିନାହିଁ।
୨୯ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାର ୮୯୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ୨,୮୬୯ ଆସନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ୧୭୦୦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ୧୫,୯୩୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସମୁଦାୟ ୩.୪୮ କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁଣେ ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି: ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ, ବାସାଇ-ବିରାର, କଲ୍ୟାଣ-ଡୋମ୍ବିଭିଲି, କୋହ୍ଲାପୁର, ନାଗପୁର, ସୋଲାପୁର, ଅମରାବତୀ, ଆକୋଲା, ନାସିକ, ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ, ପୁଣେ, ଉଲ୍ଲାସନଗର, ଥାଣେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ପରଭାନି, ମୀରା-ଭୟାନ୍ଦର, ନାନ୍ଦେଡ-ୱାଘାଲା, ପାନଭେଲ, ଭିୱାଣ୍ଡି-ନିଜାମପୁର, ଲାଟୁର, ମାଲେଗାଓଁ, ସାଙ୍ଗଲି-ମିରାଜ-କୁପୱାଡ, ଜଲଗାଓଁ, ଅହଲ୍ୟାନଗର, ଧୁଲେ, ଜଲନା ଓ ଇଚଲକରଞ୍ଜି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Yoon to be jailed: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟୋଲଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେବୃଆରିରେ ଆସିବ ରାୟ