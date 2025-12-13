ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇରେ ୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଏହି ଖୁଲାସା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ନାଗପୁରରେ ବଢ଼ିଛି କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁନୀଲ ସିନ୍ଦେ, ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ସନ୍ଦୀପ ଜୋଶୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC), ସୀମା ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉପରେ ବିଧାୟକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସିନ୍ଦେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନାଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (NMC) ଅଞ୍ଚଳରେ ୯,୪୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧, ୨୮,୨୫୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୫,୧୭୨ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୯୦,୭୫୭କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା କମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୁକୁରମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରିବା ସହ ରେବିଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ୬ବର୍ଷରେ ୩୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୬ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୩୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଥା କହିବା ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧,୩୬୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଛି। ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ରେବିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
