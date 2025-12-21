ଦାମାକସ୍: ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ, ମୁସଲିମ୍ ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜୋର୍ଡାନ ବାୟୁସେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏହାର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।
ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ
ସିରିଆରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ "ଅତି ଗମ୍ଭୀର" ଏବଂ "କଠୋର" ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି, ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସିରିଆ ମରୁଭୂମିରେ ISIS ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।
ଜୋର୍ଡାନ ବାୟୁସେନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା
ଜୋର୍ଡାନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହାର ବାୟୁସେନା ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଜୋର୍ଡାନ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ୯୦ଦେଶର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ।
ଜୋର୍ଡାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏକ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁନଃସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲେ। ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ IS ସେଲର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ମିଶନ
ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା। ଜୋର୍ଡାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ISIS ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସିରିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତଥା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆରେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଆକ୍ରମଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ତୋପରବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଣ୍ଟ
ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସିରିଆରେ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ,୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ISISକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ ଟେକିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିରିଆରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ସେନା ଏବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।