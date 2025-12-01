ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ୨୦୨୫ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖୀତ ଯେ ଗୃହ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।"
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କାର୍ ଭିତରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାଉରୀ, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ
#WATCH | Delhi: Responding to Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Leader of House in Rajya Sabha JP Nadda says, "We must maintain the dignity of the felicitation program, and it would be good if we discuss it accordingly. If we start discussing the issue that our Leader of the… https://t.co/7BvKsAy5xbpic.twitter.com/I0SY8rtAOT— ANI (@ANI) December 1, 2025
ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସି ନଥିଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଥିଲେ। ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଥର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ। ବିହାର, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରାଜୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ଉଚିତ। ସମୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ "
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଚମକିଲା କୋଣାର୍କ, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେଲା କୋଣାର୍କର ବେଳାଭୂମି