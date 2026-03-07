କୋଲକାତା:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ କରିବା। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ଉପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ରହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏବଂ ବିଜେପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାକୁ ବିଭାଜନ କରିବା। ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାକୁ ବିଭାଜନ କରି ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୩.୬୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୮.୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭.୬୬ କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭.୦୪ କୋଟି ହୋଇଛି। ମମତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।