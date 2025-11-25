କୋଲକାତା: ମୋ ସହ ଲାଗିଲେ ବିଜେପିର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲାଇ ଦେବି। ଏଭଳି କହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ବନଗାଓଁରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେ ଏବେ "ବିଜେପି କମିଶନ" ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସାରା ଭାରତରେ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ବାଚନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସାରା ଭାରତରେ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲାଇ ଦେବି: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, SIR ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା "ବିପର୍ଯ୍ୟୟ"ର ସାମ୍ନା କରିବେ। ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସାରା ଭାରତରେ ଦଳର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲାଇ ଦେବି।"
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ SIRର ଫଳାଫଳ ଥିଲା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ SIRର ଫଳାଫଳ ଥିଲା, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ସେଠାରେ ବିଜେପିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଯଦି SIR ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କାହିଁକି ଏତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି: ବିଜେପି
ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, SIR ସାରା ଭାରତରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯାଉଛି।
#WATCH | Delhi: On West Bengal CM Mamata Banerjee's letter to CEC, West Bengal BJP President Samik Bhattacharya says, "The SIR is happening in the entire India... Why is Mamata Banerjee creating so much ruckus in West Bengal?... A data entry operator is required to assist the… pic.twitter.com/QamDicRHw0— ANI (@ANI) November 25, 2025