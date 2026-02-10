ଇମ୍ଫାଲ: ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଣିପୁରର ଉଖରୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟାନ ଗାଁରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା ଶବ୍ଦରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ଓ ଭୋର ସମୟରେ ଅନେକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କୁକି ଓ ଟାଙ୍ଗଖୁଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟାନ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି, ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଗାଁରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେନା ଏବଂ ପୁଲିସ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି , ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି।। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋସି ଦିଖୋ, ବିଧାୟକ ରାମ ମୁଇଭା ଏବଂ କିମନେଓ ହାଓକିପଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ବାହାରି ନଥିଲା।
ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ। ଲିଟାନ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ମଣିପୁରରେ ଜାତିଗତ ଉତ୍ତେଜନା କମିନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ହିଂସା ଘଟଣା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Confidence Motion: ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ: ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ କଲେ ସ୍ବାକ୍ଷର