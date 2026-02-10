ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ୯୪(ଗ) ଅନୁଯାୟୀ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ, ସପା, ବାମପନ୍ଥୀ, ଆରଜେଡି ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ୧୧୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଚସ୍ପତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ନୋଟିସ୍ ଲୋକସଭା ମହାସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୁରେଶ କୋଡିକୁନିଲ, ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ମହାସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ମିଛ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବା ଅବା ନକରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏପରି କହିଥିଲେ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେହି ଦିନ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ, ବାଚସ୍ପତି ଏକ ଭୁଏ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ।
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନିୟମ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୯୪ ଏବଂ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମର ଧାରା ୨୦୦ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା: ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ଡେପୁଟି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବର ନୋଟିସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମହାସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତି, ଅନୁମାନ, ଇଙ୍ଗିତ, ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ମାନହାନିମୂଳକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଉପ-ନିୟମ (୧) ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ପ୍ରସ୍ତାବର ସୂଚନା ପାଇବା ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି କମରେ ୫୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନହେଲେ ନାକଚ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ଉପବାଚସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହର ତତ୍କାଳୀନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଲୋକସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ କି?
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ୨୨୦ ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଲୋକସଭାରେ ଏହାକୁ ପାରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏନଡିଏର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି।
