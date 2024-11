ଇମ୍ଫାଲ: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ହାତରେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଏଥି ସହ ମଣିପୁର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି? ଏହା ସେମାନେଙ୍କ ହାତକୁ କିପରି ଆସିଲା। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଭାାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସହ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ମଣିପୁର ପୁଲିସଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ମଣିପୁରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ପାଖରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଚୀନ୍, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାରରୁ ଆସୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେମାନେ ଏସବୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ୧ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୪ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁର ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ୧୬୧ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲା।

ପୁଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ମଣିପୁରର କାଙ୍ଗପୋକପି ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗମନାଗମନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ୩୩ ଟି ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାଫିଆମାନେ ରାଜ୍ୟର ଇମ୍ଫାଲ, କାଞ୍ଚିଂ, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଚୁରାଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଫିଆମାନେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାରୁ ଆଣି ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିପୁରର କୁକି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏକେ-୪୭, ଏମ-୪, ଏଚକେ-୪୧୬, ଏମଆଇ-୧୬ ପରି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକେ-୪୭ କିମ୍ବା ଏକେ-୫୬ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୪୦୦ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।

