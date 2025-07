ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର 'ମନ୍ କି ବାତ୍ ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୪ତମ ରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୪ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି।

ଲୋକଗୀତ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୧୯୦୫ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି ହସ୍ତତନ୍ତରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଏହାର ସ୍ମୃତିରେ, ଦେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଦେଶର ଏକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଇଥାନ ଗାଁର କବିତା ଧାୱାଲେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବିଧା ନଥିବା ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ସେ ହାତ ବୁଣା ପାଇଥାନି ଶାଢ଼ି ବିକ୍ରୟ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ିକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାର ନବୀନ କୁମାରଙ୍କ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି।ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ। ଦେଶରେ ୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୪୭ ବିକଶିତଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର କେନ୍ଦୁଝରରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 'ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ' ନାମକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନେକ ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମିଶି ଲିଭାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ରାମ ନାମ ଜରିଆରେ ପ୍ରମିଳା ସଚେତନ କରୁଥିବାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋମତୀ ନଦୀ ଦଳର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତି ରବିବାର, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ, ବିନା ଅଟକି, ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଲହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଏଠାରେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ସହରର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଆର ପାଣାଜୀ ସହରର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସେଠାରେ, ଅଳିଆକୁ ୧୬ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣାଜୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟିଏ ଥର, ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫାସୁତୁରାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସଫା ରହିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭୋପାଳରେ ଏକ ଦଳକୁ 'ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ' ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ୨୦୦ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସହରର ୧୭ଟି ପାର୍କକୁ ଏକାଠି ସଫା କରିବା, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ, ଭୋପାଳ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ଭେରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁର ତାଞ୍ଜାଭୁରର ମଣି ମାରଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ି ତାମିଲ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଢ଼ିବା ଶିଖିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ହଜିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତ, ଗବେଷକ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ...ଆଜି, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏହି କଳାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି.।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍‌ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ 'ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ୍ ମିଶନ୍' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ରିପୋଜିଟୋରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଜଡିତ, କିମ୍ବା ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ MyGov କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାସ କରେ, ସେଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଉଭା ହୁଏ। ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାଓ ହିଂସା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ବାସିଆ ବ୍ଲକର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟର ଛାୟାରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ... କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀରବରେ ଏବଂ ବହୁତ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓମ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଜୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହିଂସାର ପଥ ଛାଡି ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ନିଜ ପରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିସନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମିସନ ୧୧ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ବି ସମାନ। ଏହି ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିସନ' ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଖେଳ...ସାରା ବିଶ୍ୱର ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥର, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଆମେ ୭୧ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ... ୨୦୨୯ ମସିହାରେ, ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର କ୍ରୀଡା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବୁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୀର୍ତ୍ତିନଗରର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଅରୁଣାଚଳରେ ରୋଇଂ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ସହର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 'ଗ୍ରୀନ୍ ରୋଇଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କରାଡ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡାରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଅନେକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନଦୀ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଲୋ ଭାରତ ନୀତି ୨୦୨୫'କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ - ଭାରତକୁ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାଶକ୍ତି କରିବା। ଗାଁ, ଗରିବ ଏବଂ ଝିଅ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତା। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଚାଳନା ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ, କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜସ୍ୱ ର୍ୟାକେଟ, ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳିବେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମିସନ କେତେ ଶକ୍ତି ପାଇବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭାଂଶୁ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶ ଗର୍ବରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ୩ର ସଫଳ ଅବତରଣ ପରେ, ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶକୁ ଯିବୁ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ୟୁନେସ୍କୋ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୧୨ଟି ଦୁର୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ସାରା ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।

