ନାଗପୁର: ନିଜର ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କଠୋର ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଏବଂ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି।

ନାଗପୁରର ସୁରେଶ ଭଟ୍ଟ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବିଦର୍ଭ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କ୍ରୀଡା ସେମିନାରରେ, ସେ ସହରରେ ୩୦୦ଟି ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରୀ କଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ସରକାର ଏକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବୋଲି କହି ନିଜର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Video | Union Minister Nitin Gadkari (@nitin_gadkari_) while addressing an event in Nagpur said, "Power, wealth and beauty are not permanent but momentary... Governments are often useless. Corporations, NITs are unreliable and they have expertise in 'puncturing a moving… pic.twitter.com/vKcAxbZaDI