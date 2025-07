ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାରଗିଲ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କାରଗିଲ୍‌ରେ ସାମିଲ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଭାରତର ଅନେକ ସେକ୍ଟର କବଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆମର ସେନା ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ।

ଜେପି ନଡ୍ଡା କକହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ବହୁତ କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉଚ୍ଚତାରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ତଳେ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଉଥିଲା। ଏହି ପରିବେଶରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୮୧ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇଲୁ।

