ନ୍ୟୁୟର୍କ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କୂଟନୈତିକ ମଞ୍ଚ, ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ନିଆରା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବତାର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୂଟନୀତିର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଙ୍ଗମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାର ଏକମାତ୍ର ସେତୁ।
ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଭାଷଣରେ, ଗୁରୁଦେବ ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟତଃ ମନକୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ,କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରାର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ।
ମନର ପାତ୍ରକୁ ଖାଲି କର
ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନର ପାତ୍ର ଖାଲି କରିଦେଉ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସହଭାଗୀ ଶାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠାରୁ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ କରୁଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦ ମିନିଟର ଧ୍ୟାନ ଅଧିବେଶନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାରିକ ଶକ୍ତି
ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନକୁ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିପରି ୮,୦୦୦ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧର ଆଘାତ ଏବଂ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଧ୍ୟାନ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମାନବ ଚେତନା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସୂଚାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗମ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପି. ହରିଶ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜିର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାନବିକ ଦକ୍ଷତା ପାଲଟିଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଆଣ୍ଡୋରା, ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ମନର ଶାନ୍ତି ବିନା ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ଶାନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ,ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର।
ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସର ଏହି ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ, ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପରମ୍ପରା ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବତାର ଭୂମିରେ ଯୋଡେ।