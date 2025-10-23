ସୁରଟ: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ । ୧୦୦ ମିଟର କି ୨୦୦ ମିଟର ନୁହେଁ ୧ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଟ୍ରେନରେ ଯିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢିବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଧାଡି କରି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
On October 19, thousands of passengers were standing in kilometers-long queues to catch trains at Surat's Udhna Railway Station. Gujarat's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi hails from Surat, the city from where the country's first bullet train operates. Yet, in this bullet… pic.twitter.com/tPuJf495kg— Mohd Sadik (@sadik_ani) October 20, 2025
୧ କି.ମି ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ
ତେବେ ଭିଡ଼ର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟରେ । ସୁରଟର ଉଧନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଉଧନା ଷ୍ଟେସନରୁ ବିହାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଭିଡ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
୧୦ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ…
ଆଗକୁ ଛଟ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଲୋକେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଛଟ ପୂଜା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏକାଠରେ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଲୋକେ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ ହଠାତ୍ ବଢିଯାଇଛି । ତେବେ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟା କେହି କେହି ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେବା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାସ୍ତାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ
ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପରିବାର ସହିତ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡରେ ଫସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭିଡ଼କୁ ଉପରୁ ଖରା ଲୋକ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
