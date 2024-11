ପୋର୍ଟ ଲୁଇସ୍: ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀନ୍ଦ ଜୁଗନାଥ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ମେଣ୍ଟ ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିଥିବା ସେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୭ ଠାରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଲ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ଲେପେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିସାରିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଶକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।

ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ରାମଗୁଲାମ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ଆଲିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୋର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ରାମଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଷ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ​​ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମରିସସକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ।

ଜନସାଧାରଣ ମରିସସ ସଂସଦରେ ୬୨ ସାଂସଦ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।

