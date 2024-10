ସିଡନୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀ ସହରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସ (ଏନଏସଡବ୍ଲୁ) ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଶନିବାର ସିଡନୀର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦଳଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

Fatalities have been confirmed after two light planes collided mid-air in Sydney's southwest.https://t.co/7k0Eatp0dH