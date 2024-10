କଜାନ: ରୁଷିଆର କଜାନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି- ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଆଜିର ଚମତ୍କାର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରିକ୍ସ ପରିବାର ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ। ବ୍ରିକ୍ସ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆର ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।

ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସଭା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, ବିବାଦ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତଙ୍କବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରୋକିବା, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ନିରାପତ୍ତା ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିପ୍ ଫେକ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭଳି ନୂତନ ଆହ୍ବାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି।

ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ବିବିଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ବିଶ୍ବ କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ।

ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ । ଯେପରି ଆମେ ଏକତ୍ର କୋଭିଡ ପରି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ।

ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିଭଳି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଆଇ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିୟମାବଳୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ବ୍ରିକ୍ସ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନୂତନ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନୀତି, ମାନକ, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍।

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ, ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ପରି ବିଶ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ୍। ବ୍ରିକ୍ସର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେବାବେଳେ, ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ହୋଇ ନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ବରଂ ସେଗୁଡିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଦେଶଗୁଡିକର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଏହାର ଜି-୨୦ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍‌ର ଅନେକ ଦେଶ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

