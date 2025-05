ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଜିରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାଜୁର୍ନ ଖଡ୍‌ଗ‌େ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ‌ୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳି ସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି ବାତିଲ କରିଥିଲେ।

ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ବିଫଳତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କ‌ରେ କହିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: During Samvidhan bachao rally, Congress chief Mallikarjun Kharge says, " There is intelligence failure, govt has accepted it and they will resolve it. If they knew this, why didn't they do anything?...I got information that 3 days before the attack,… pic.twitter.com/xftdPJXgm5