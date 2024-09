ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆମେରିକାର ୱିଲମିଙ୍ଗଟନରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ତଥା ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ତାଙ୍କ ସହର ୱିଲମିଙ୍ଗଟନ, ଡେଲାୱେରରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ୱାଡ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନେ ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ତିନି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।

ରବିବାର ପିଏମ ମୋଦୀ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଲଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ପିଏମ ମୋଦୀ ନାଉସ୍ ଭେଟେରାନ୍ସ ମେମୋରିଆଲ୍ କଲିଜିୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ 'ମୋଦୀ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏଏସ୍: ‌ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଟୁଗେଦର' ରଖାଯାଇଛି।

MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "PM Narendra Modi arrives in New York, the second leg of his 3-day visit to the USA. PM will address the UN Summit of the Future, interact with the community and attend other programs."



(Pics: Randhir Jaiswal/X) pic.twitter.com/yvvQqfBELz