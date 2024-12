ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ୧୧୭ତମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ପନିପରିବା ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନେ କୃଷକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଏକ ପନିପରିବା ହବ୍ ପାଲଟିଛି। କମ୍ ପାଣିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "I want to tell you about an effort in Kalahandi, Odisha - The 'Vegetable Revolution' where once farmers were forced to migrate; today, Golamunda block of Kalahandi has become a vegetable hub. It started with…