ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର ୧୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମହାକୁମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୨୬ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୫ରେ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

#WATCH | Chhattisgarh Dy CM Arun Sao listens to the 117th episode of Prime Minister Narendra Modi's #MannKiBaat radio programme pic.twitter.com/2iiKhBJbdR — ANI (@ANI) December 29, 2024



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର heritage ତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ http://constitution75.com ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିମ୍ବଲ୍ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏବଂ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଯୁବବର୍ଗମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "On the 26th of January 2025, our Constitution is completing 75 years. The Constitution is our guiding light, it is our guide. This year, on Samvidhan Divas, 26th November, India celebrates 75 years of the… pic.twitter.com/2IbuCigef9 — ANI (@ANI) December 29, 2024

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାକୁମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାକୁମ୍ଭର ବିଶେଷତା କେବଳ ଏହାର ବିସ୍ତୃତତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ, ହଜାର ହଜାର ପରମ୍ପରା, ଶହ ଶହ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଅଖଡ‌ା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ।ଏଠାରେ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେହି ଛୋଟ ନୁହଁନ୍ତି, ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "The Maha Kumbh is going to be held in Prayagraj from the 13th January. At this time, mammoth preparations are going on at the Sangam banks there. When we participate in the Kumbh, let us make a resolve to… pic.twitter.com/zZiqFXQses — ANI (@ANI) December 29, 2024

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବିଶ୍ବସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ କମିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସହିତ ସେଠାରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ଗର୍ବର କାହାଣୀ।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "Do you know that a unique Olympic has started in our Bastar! Yes, a new revolution is coming into being in Bastar through the first Bastar Olympics. The mascot of the Bastar Olympics is 'Wild Water Buffalo'… pic.twitter.com/qN0b2AZcSc — ANI (@ANI) December 29, 2024

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କେବିଟି ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ, ତୃଷ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିବୋୟ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆନିମେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଆନିମେସନ୍ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନ ଥାଏ। ନିକଟରେ ଏହାର ସିଜିନ୍-୨ ଗୋଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶୈଳୀରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ୧୦୦ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ କପୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର କୋମଳ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ରଫି ସାହେବଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯାଦୁ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ​। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ଭକ୍ତି ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ବିରହ ଗୀତ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ନିଜ ସ୍ୱର ସହିତ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଯେଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁବ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି କାଳଜୟୀ କଳାର ପରିଚୟ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍କିନେନି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଗାରୁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତପନ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା ​​। ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମର ପୁରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "Raj Kapoor ji introduced the world to the soft power of India through films. Rafi Sahab's voice had that magic which touched every heart. Be it devotional songs or romantic songs, sad songs, he brought every… pic.twitter.com/5z9cmV6jMT — ANI (@ANI) December 29, 2024

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅର୍ଥାତ ୱେଭସ୍(WAVES)ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଭୋସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ବର ବ୍ୟବସାୟ ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେହିଭଳି ୱେଭ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ଭେଟେରାନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ଆସିବେ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।

In the 117th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says "Next year, for the first time, the World Audio Visual Entertainment Summit i.e. WAVES is going to be organized in our country. In the WAVES summit, giants from the media and entertainment industry and people… pic.twitter.com/G7mIeUT6yV — ANI (@ANI) December 29, 2024

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶ୍ବର ପ୍ରଭାବର ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ହଜାର ଇଜିପ୍ଟ ଛାତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।



ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରାଗୁଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଏକ ଦେଶ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ପାରାଗୁଏରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । ଏରିକା ହୁବର୍ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ମାଗଣା ଆୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି।

ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ପୁରାତନ ଭାଷା ତାମିଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏହା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଶିଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ମାସ ଶେଷରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଫିଜିରେ ଏକ ତାମିଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାମିଲର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଫିଜିରେ ଏହି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

