ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦୀପାବଳି(DIWALI)ର ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି: ସ୍ୱଦେଶୀ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଲଫି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ! 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ (PM Narendra Modi) ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଦେଶର ପରିଶ୍ରମୀ କାରିଗର, କଳାକାର ଏବଂ ନବସୃଜନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ "ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ!" ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ କିଣୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ସେଲଫି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ "ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍" ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ କ୍ରୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଦେଶପ୍ରେମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ଦୀପାବଳିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।"

