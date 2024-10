ମସ୍କୋ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆର କଜାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ​​।

ଯେତେବେଳେ ଡେପସାଙ୍ଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଡେମଚୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଚୀନ୍ ପରସ୍ପରର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଇଦିନ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା(ଏଲଏସି) ସହିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ନୂଆ ଦିଗ ଏହି ବୈଠକ ଦ୍ବାରା ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ବର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଆମର ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୀମାରେ ସହମତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଖୋଲା ମନ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ଗଠନମୂଳକ ହେବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୯ରେ ମହାବଲିପୁରମରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ନେତା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏଲଏସିରେ ସାମରିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦୁଇ‌େ ନେତା ବାଲି (୨୦୨୨) ଏବଂ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ (୨୦୨୩)ରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଧବାରର ବୈଠକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବ୍ରାଜିଲର ଫୋର୍ଟାଲେଜାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହୋଇଥିଲା। କୂଟନୈତିକସ୍ତରରେ ଏହି ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତା’ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

#WATCH | During the bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan, Russia, Prime Minister Narendra Modi says "I am sure that we will talk with an open mind and our discussion will be constructive."



