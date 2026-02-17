ଢାକା:ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୮ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ, ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ, ସେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଷଣରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସଫଳତା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ନାମ ନନେଇ ଚତୁରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ, ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ପୁଣି ୟୁନୁସଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ
ୟୁନୁସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମର ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ଦ୍ୱାର। ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଓ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅପାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଆମର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେସବୁର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉ, ତେବେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଭାଷଣରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କାହିଁକି ଭାରତ ନାମ ନ ନେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହା କ’ଣ ପଡ଼ୋଶୀର ପ୍ରତିଛବି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେ ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲେ। ଭାାରତ ବଦଳରେ ସେ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ କହିଥିଲେ।
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ୟୁନୁସ୍
ତାଙ୍କ ଶେଷ ଭାଷଣରେ, ୟୁନୁସ୍ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଏକ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯାହା କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ୟୁନୁସ୍ ଭାରତର ନାମ ନ ନେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶାଇଛି।ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ,ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏନେଇ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ,ଏହାଯୋଗୁ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତୀବ୍ର ଅବନତି ଆଣିଥିଲା। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ୟୁନୁସ୍ ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସକୁ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି।ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ୟୁନୁସ୍ ତାଙ୍କ ବିଦାୟୀ ଭାଷଣରେ ଏହି କଥାକୁ ଦୋହରାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉନ୍ନତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବନତି ଆଣିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହା ଦୋହରାଇଥିଲେ।
