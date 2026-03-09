ତେହେରାନ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ମୋଜତାବା ଖେମିନିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୋଜତାବା ତାଙ୍କ ପିତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୈଠକ ପରେ, ଇରାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭା ଶେଷରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିଥିବାରୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ଅଲି ଲାରିଜାନି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଲି ଲାରିଜାନି କହିଛନ୍ତି, ତେହେରାନର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଶେଷରେ ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋଜତାବାଙ୍କ ନାମ ଇରାନର ୮୮ ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିବା ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସଭାର ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ମୋଜତାବାଙ୍କ ପଛରେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଦେଶକୁ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଛି।
୫୬ ବର୍ଷୀୟ ମୋଜତାବା ଏବେ ଇରାନରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ।ସେ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡର କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମର ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିବ।
ଏହା ଦ୍ବାରା ୪୭ ବର୍ଷ ପରେ ଇରାନ ଜଣେ ନୂଆ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପାଇଛି। ଇରାନରେ, ୧୯୭୯ ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବରେ ଶାହ ମହମ୍ମଦ ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୁହୋଲ୍ଲା ଖୋମେନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୮୯ରେ ରୁହୋଲ୍ଲା ଖୋମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହୋଇଥିଲେ। ୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରେ ମୋଜତାବା ଏହି ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଜତାବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତ। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଜତାବାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା (ଆଇଡିଏଫ୍) ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ୱାସିଂଟନର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତା ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।