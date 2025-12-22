ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୋପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ
କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱେରେଜ, ଗୃହ ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ।
ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ: କଂଗ୍ରେସ
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟବର୍ଗୀୟଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ବିରୋଧୀ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଅଭିନବ ବାରୋଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ।
ଏହା "ମୋଦୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି" ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
