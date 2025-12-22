ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେନାରେ ଯୋଗ ଦିଅ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ | ନଚେତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇଦେବୁ | ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଓ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଭଳି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି | ଜଣେ ଛାତ୍ର ଖୋଦ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି | ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି | ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପଢିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ରୁଷ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ମୋର୍ବି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ସାହିଲ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ପଢିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବଳପୂର୍ବକ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସାହିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଗିରଫ କରିଥିଲା।
କେମିତି ଫସିଗଲେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର?
ରୁଷରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ କୋରିଅର କମ୍ପାନୀରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ରୁଷ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ସର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ରୁଷ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ୧୫ ଦିନର ତାଲିମ ପରେ, ରୁଷ ସେନା ତାଙ୍କୁ ସୀମାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଧରିପକାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ ସେନା
ସାହିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ତାଙ୍କୁ ଧରିପକାଇଥିଲା | ଏହାପରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବାବଦରେ କହିଥିଲେ | ଏହାପରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ପାଇବା ପରେ, ସାହିଲଙ୍କ ମାଆ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫେରାଇଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି |